Mãe é atropelada no dia do casamento da filha por dono do local da festa

Judith Wadsworth perdeu a vida no dia do casamento de sua filha, após um trágico acidente em que foi fatalmente atropelada pelo proprietário do hotel onde a cerimônia estava marcada para ocorrer.

A vítima, de 66 anos, estava atravessando uma faixa de pedestres dentro das instalações do Coniston Hotel e Spa, localizado em Yorkshire Dales, quando foi brutalmente colhida por Nicholas Bannister em fevereiro de 2020.

O dono do hotel, ao volante de seu Range Rover, percorreu cerca de 20 metros antes de atingir a senhora de 66 anos. Ele só parou quando percebeu algo sob seu veículo.

Nicholas está enfrentando acusações de negligência ao volante, embora ele refute veementemente tais alegações.

O julgamento de Nicholas está em curso, onde as autoridades estão buscando provar que a condução do réu estava abaixo do padrão esperado de um motorista prudente e competente, conforme relatado pelo Daily Mail.

