Tommy é um boi de quase dois metros (e, por isso, recordista do Guinness)

Um boi de 13 anos e da raça Brown Swiss mede cerca de 1,87 metros e conseguiu assim tornar-se recordista do Guinness ao ser o animal desta espécie mais alto. A informação foi confirmada, na quinta-feira, pelos Guinness World Records.

À organização, a filha do dono do animal, Laurie Cuevas, explicou que o boi, Tommy, e o seu pai, Fred Balawender, sempre tiveram uma conexão especial. "Ele e o meu pai sempre tiveram uma conexão especial, e ele [Tommy] continuou a crescer cada vez mais", recordou.

Segundo Laurie, o animal está na família, na vila de Cheshire, no estado norte-americano de Massachusetts, desde o 1.º dia de idade e é o animal de estimação do pai, que vive na natureza.

Laurie contou ainda que o nome do animal foi dado em homenagem a um ídolo do pai, o antigo jogador de futebol americano Tom Brady, que, "na época jogava na nossa equipe, New England Patriots".

