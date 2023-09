'Serial killer' do Texas é morto na prisão por colega de cela

Um homem, acusado do homicídio de mais de 20 idosas, foi morto, esta terça-feira (19), pelo seu colega de cela numa prisão do Texas, nos Estados Unidos.

Segundo a porta-voz do Departamento de Justiça Criminal do Texas, Hannah Haney, citada pela Associated Press, Billy Chemirmir, de 50 anos, foi encontrado morto na sua cela.

O principal suspeito da morte é um homem que cumpre pena por homicídio, com quem Chemirmir partilhava a cela.

Chemirmir atacou mulheres mais velhas na área de Dallas, durante cerca de dois anos. O homem, que matava as vítimas e roubava os seus objetos de valor, foi detido após uma mulher de 91 anos sobreviver a um ataque, em 2018.

Chemirmir cumpria, atualmente, duas penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Hannah Haney indicou que a morte está sendo investigada.