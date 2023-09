Homem tropeça na porta da máquina de lavar, cai em cima de faca e morre

Um trágico acidente doméstico, com uma dose de absurdo, resultou na morte de um homem de 63 anos em San Martino Siccomario, na região de Pavia, na Itália. O italiano tropeçou na porta aberta da máquina de lavar louça, caiu sobre ela e feriu gravemente a perna em uma faca afiada que estava virada para cima, de acordo com o Today.

A lâmina perfurou a artéria femoral do homem aposentado, causando uma hemorragia que resultou em sua morte de forma "rápida e inevitável", como relatou a polícia após investigação do caso. Mesmo com os vizinhos chamando os serviços de emergência após ouvirem seus gritos, quando eles chegaram ao local, infelizmente, já era tarde demais.

