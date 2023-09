Polícia encontra entre sete a 12 corpos em complexo industrial no México

Autoridades em Monterrey, no norte do México, fizeram uma descoberta alarmante na terça-feira, com a possível identificação de 12 corpos espalhados por um complexo industrial e áreas residenciais, incluindo uma região de alto padrão.

Segundo informações do escritório do procurador da região de Nuevo León, citado pela Associated Press, o número exato de vítimas ainda permanece indefinido, já que alguns dos restos mortais não foram identificados e foram encontrados dentro de sacos plásticos.

Ao todo, sete corpos foram localizados, além de cinco sacos contendo restos mortais.

A agência norte-americana relatou que grupos criminosos da região têm o costume de deixar corpos desmembrados nas ruas das cidades como forma de enviar mensagens às autoridades e grupos rivais.

Este incidente ocorre em um momento crítico, uma vez que está em andamento o projeto de construção de uma nova fábrica da Tesla, a empresa de carros elétricos de propriedade do bilionário Elon Musk, em Monterrey. No dia anterior ao incidente, foram encontrados avisos direcionados às autoridades, exibidos em faixas espalhadas pelas ruas.

Apesar de ser uma das maiores cidades do México, Monterrey havia experimentado uma redução na violência associada ao narcotráfico nos últimos tempos, tornando esse episódio particularmente chocante considerando o histórico recente da região.

