Peru: Jovem de 26 anos morre em academia após bater com cabeça em máquina

Uma jovem de apenas 26 anos morreu após bater com a cabeça numa máquina na segunda-feira na academia que frequentava regularmente na cidade de Trujillo, região de La Libertad, no Peru.

Diana Caballero estava fazendo a sua rotina diária, quando desmaiou sem razão aparente, conta o jornal Excelsior.

Inicialmente pensava-se que a jovem teria escorregado acidentalmente, tendo as primeiras investigações indicado que a jovem teria batido com a cabeça numa das máquinas depois de tropeçar num degrau.

Os funcionários da academia tentaram ajudá-la e alertaram rapidamente os serviços de emergência médica que, à chegada, apenas declararam o óbito, uma vez que já não apresentava sinais vitais.

As autoridades estão agora investigando o caso para apurar as circunstâncias da morte, tendo solicitado gravações das câmaras de segurança do local.

Diana era professora primária e mãe de dois filhos.

A academia teria fechado portas durante 48 horas em sinal de luto pela morte da atleta.