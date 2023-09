Adolescente morre após ser atingida por relâmpago durante caça nos EUA

Uma adolescente de 16 anos morreu, na quinta-feira (28), dias após ter sido atingida por um relâmpago enquanto caçava com o pai, no estado norte-americano da Florida.

De acordo com a estação CBS News, o incidente aconteceu na terça-feira (26), no condado de Putman. A jovem, Baylee Holbrook, e o pai foram ambos atingidos, mas o homem recuperou a consciência rapidamente, tendo já encontrado a filha em estado crítico e sem respirar.

A jovem foi levada de urgência para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de quinta-feira.

Na quarta-feira, os seus amigos e familiares realizaram uma vigília na Escola Secundária Palatka Junior-Senior e descreveram Baylee como uma jovem que adorava caçar e estar ao ar livre.

"Ela preocupa-se tanto com todos", disse Willie McKinnon, um amigo da família e pastor, à CBS. "Ela tem um coração cheio para os seus amigos, para as pessoas que ama, para as pessoas com quem entra em contato", acrescentou.

A escola cancelou todos os eventos esportivos em homenagem à jovem.

