Criança tem dedo do pé amputado após acidente em escadas rolantes

Um menino de 5 anos teve um dedo do pé amputado depois de ter ficado com uma bota presa nas escadas rolantes da estação ferroviária de London Bridge, em Londres, no Reino Unido, no início do ano. Agora, os pais da criança pretendem processar a Network Rail, a empresa que gere a infraestrutura da maior parte da rede ferroviária da Grã-Bretanha.

Oscar Soper e os pais estavam regressando a Sittingbourne, onde residem, depois de terem passado um dia em Londres, quando o acidente ocorreu.

A bota do menino ficou presa nas escadas rolantes e ele tentou "retirá-la com cuidado", citou a ITV News. "Mas, depois, começou a doer e gritei", confessou.

Ao perceber da situação, a mãe da criança, Alyson Holland, tentou correr escada abaixo para ajudar o filho.

"Fiquei em choque e apavorada. […] Quando não consegui encontrar o botão para parar as escadas, entrei em pânico e gritei por socorro. As escadas rolantes continuaram a andar. O pai dele teve de o puxar. Não superei a situação – revivo-a todos os dias, e temo por ele a toda a hora", lamentou.

A família pretende, agora, processar a Network Rail.

"O dedo do pé, embora possa parecer insignificante, pode ter enormes impactos mais tarde na vida em questões como o equilíbrio e o andar. Oscar pode precisar de sapatos ortopédicos, cirurgias cosméticas, outros tratamentos, outras cirurgias. Vamos analisar isto para garantir que é adequadamente compensado", assegurou o advogado dos pais do menino, Ben Pepper.

Um porta-voz da empresa não quis comentar o caso, ainda que tenha realçado que "a segurança e o bem-estar dos passageiros são sempre a prioridade número um".