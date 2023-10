Israel divulga imagens da ofensiva na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) divulgaram nesta terça-feira imagens de ataques a Gaza, na Faixa de Gaza. Dezenas de caças israelenses atacaram mais de 200 alvos durante a noite, atingindo uma infraestrutura militar do Hamas, uma mesquita que servia como armazém de armas e a infraestrutura operacional do grupo terrorista.

Os ataques atingiram um edifício de vários andares no bairro Al Furkan, onde ficava o apartamento operacional de um agente do Hamas.

A FDI afirmou que os ataques foram uma resposta aos lançamentos de foguetes do Hamas contra Israel.

