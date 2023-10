Sinagoga e centro comunitário judaico são atacados em Berlim

Uma sinagoga e um centro comunitário judaico em Berlim foram atacados com coquetéis molotov no fim da manhã desta quarta-feira (18). Segundo a polícia local, não foram registradas vítimas nem danos materiais.

O ataque aconteceu no bairro de Mitte, no centro da cidade. A polícia tinha agentes destacados na área por razões de segurança, mas não conseguiu interceptar os agressores.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos acontecimentos, que foram condenados pela comunidade judaica e pelo governo alemão.

"O antissemitismo não tem lugar na Alemanha", garantiu o chanceler alemão, Olaf Scholz, em uma reação ao ataque. "Estes ataques são desumanos e não podem ser tolerados", disse ele.

A embaixada de Israel na Alemanha também condenou o ataque, afirmando que "confia que as forças de segurança alemãs tratarão este caso com a maior severidade".

O ataque aconteceu pouco depois de terem sido registrados confrontos entre a polícia e manifestantes pró-Palestina em várias zonas de Berlim. No fim de semana passado, uma manifestação celebrou o "massacre de israelenses", na sequência do ataque-surpresa realizado pelo grupo Hamas em Israel no dia 07 de outubro.

A manifestação gerou indignação na Alemanha e levou o governo a suspender manifestações com slogans antissemitas e de incitação à violência.

