Bebê de três meses morre baleada na França; mãe é a principal suspeita

Uma bebê de três meses morreu na noite de quarta-feira, 25 de outubro, após ter sido atingida com um tiro, em Essonne, França. No dia do crime, dois homens, incluindo o pai da criança, foram detidos. Esta sexta-feira, a investigação mudou de rumo e ditou a libertação dos suspeitos iniciais e a detenção da mãe.

Segundo a estação francesa BFMTV, o Ministério Público de Evry emitiu um mandado de detenção contra a mulher, de 39 anos, pela autoria do crime de "homicídio de uma criança menor de 15 anos". A suspeita foi detida pela polícia francesa e posteriormente colocada sob cuidados psiquiátricos.

O caso aconteceu na noite de quarta-feira, quando a criança deu entrada no hospital com um ferimento de bala no peito, tendo acabado por morrer minutos após a sua chegada ao estabelecimento.

Na mesma noite, a mãe também foi baleada, e foi encontrada na via pública por um casal. Apesar dos ferimentos graves, não corre perigo de vida e já foi questionada pelas autoridades no hospital. No entanto, segundo indicou esta sexta-feira a BFMTV, a mulher "exerceu o seu direito de permanecer em silêncio na presença do seu advogado".

Esta sexta-feira, as duas pessoas detidas no dia do crime - o pai e um amigo da família - foram libertadas.

De acordo com a BFMTV, a criança foi levada ao hospital pelos dois suspeitos iniciais e o pai da criança afirmou que teria de voltar a casa por suspeitar que a mulher também pudesse estar ferida.

Leia Também: Assembleia-Geral da ONU aprova resolução exigindo cessar-fogo imediato