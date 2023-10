Casal despeja cinzas de homem na praia por pensar que eram areia

Um casal que viajava pela Austrália encontrou uma garrafa numa praia de Queensland que pensava guardar uma mensagem. Curiosos, rapidamente despejaram a suposta areia que esta continha, para chegar ao bilhete que estava no interior. O problema é que não se tratava de areia, mas sim das cinzas de um homem.

Rick e Crystal, que são americanos, compartilharam tudo no TikTok, no dia 25 de outubro. No vídeo, vê-se o homem a pegar na garrafa, arrastada pelas ondas até ao areal, e a despejar a "areia" para chegar ao bilhete. Quando finalmente começa a ler a mensagem, entra em choque. "Oh, não!", exclama para surpresa da mulher.

"Estas são cinzas de Geoffrey. Se as encontrarem, por favor, devolvam a garrafa ao mar para que possa continuar a sua viagem", leu Ricky.

O casal quis partilhar o incidente no TikTok de forma a pedir desculpa a Geoffrey e à família. O vídeo intitulado de "Oops, desculpa, Geoff" já foi visto por mais de 1,8 milhões de pessoas, tem mais de 3 mil comentários e mais de 234 mil gostos.

Muitos internautas mostraram-se apenas surpreendidos com o final do vídeo. Já outros brincaram com a situação. "Esse era o meu pai!", escreveu um, seguido de um emoji a rir-se. Já outro, afirmou que aquele era mesmo "destino final" de Geoffrey.

