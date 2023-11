Mortes de palestinos em Gaza passam de 10 mil, diz Hamas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 10 mil palestinos foram mortos na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, quando Israel começou uma campanha de bombardeios diários contra o território, disse nesta segunda-feira (6) o Ministério da Saúde local, controlado pelo Hamas.

Ao todo, 10.022 palestinos morreram em ataques contra Gaza, incluindo 4.104 crianças, segundo a pasta. Os números não contabilizam os cerca de 50 reféns levados pelo Hamas de Israel ao território palestino e que também teriam morrido.

As ações israelenses são uma resposta aos atentados terroristas do Hamas do último dia 7, quando 1.400 israelenses foram mortos.