EUA: Menino de 5 anos encontrado dentro de armário fechado com pregos

Um homem escondeu o filho, de 5 anos, dentro de um armário fechado com pregos para evitar que a criança fosse levada pelo serviços sociais em Tontitown, Arkansas, nos EUA. Jon Thompson, de 40 anos, acabou por ser preso quando a polícia descobriu o menor no compartimento, que estava coberto com roupas e caixas.

As imagens da bodycam de um polícia de Tontitown foram divulgadas e mostram o momento em que um agente retira as roupas e caixas para conseguir acessar ao fundo do armário, onde descobre a criança. De acordo com a Sky News, o pai do menino dificultou inicialmente a entrada dos polícias na casa, mostrando um papel onde estava indicado que tinha recebido a guarda da criança em outubro.

Disturbing video shows the moment Arkansas police search a closet inside a home to find a five-year-old girl hiding inside - and now the homeowner faces a slew of criminal charges.



Jon Thompson, 40, of Tontitown, Arkansas was arrested Friday after police came to his home the… pic.twitter.com/740PWR0lLP — austin frisch (@realaustinzone) November 7, 2023

A polícia conseguiu depois entrar na habitação, já que tinha documentos que comprovavam que a guarda do menino tinha sido entregue ao estado.

Jon Thompson foi então acusado de colocar em risco o bem estar do filho e de violar a ordem sobre a guarda da criança. O homem tinha ainda na sua posse um colete antibalas e drogas.