Brasileira morre após bater em caminhão enquanto andava de bicicleta na Irlanda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma brasileira morreu na última sexta-feira (11) enquanto andava de bicicleta elétrica na região central de Dublin, na Irlanda, país europeu localizado próximo a Inglaterra.

Joslaine dos Santos Ribeiro, de 36 anos de idade, morava na Europa desde o início de 2020 e era estudante de computação na National College of Ireland, e se formaria no segundo semestre de 2024.

A universitária andava de bicicleta elétrica com amigos, quando um caminhão não viu a sua presença, e acabou colidindo com ela. A mulher chegou a ser levada ao hospital com vida, mas não resistiu no local.

Em nota publicada em suas redes sociais oficiais, a universidade lamentou a morte da brasileira. A instituição afirmou que tem buscado autoridades locais e internacionais para prestar assistência à família da estudante no translado do corpo.

"A comunidade NCI está profundamente triste com a trágica morte de Josilaine Dos Santos Ribeiro, que se encontrava no último semestre do seu Diploma Superior em Computação e em vias de se formar na Primavera de 2024", diz a nota.

"Josilaine era uma estudante internacional no NCI. A NCI está a trabalhar com as autoridades locais e internacionais apropriadas para oferecer assistência e apoio à sua família neste momento mais difícil. Estendemos nossas mais profundas condolências à família e amigos de Josilaine", publicou o National College of Ireland.

