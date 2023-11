Avião da FAB com grupo de brasileiros que deixou Gaza decola rumo ao Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo de brasileiros que estava na Faixa de Gaza embarcou na manhã desta segunda-feira (13) em um vôo da FAB (Força Aérea Brasileira) no Egito. A aeronave decolou rumo ao Brasil pouco antes das 6h52 no horário de Brasília.

O voo partiu do aeroporto internacional do Cairo e fará três escalas para reabastecimento em Roma (Itália), Las Palmas (Espanha) e na base aérea do Recife. A chegada a Brasília está para o final da noite desta segunda. O presidente Lula (PT) deve receber os passageiros.

