"Sou casada com irmão da minha irmã"; entenda a história que viralizou

Uma mulher casou com o irmão da própria irmã. Parece estranho? Ariadne Barros publicou um vídeo na rede social Instagram, que se tornou viral, onde explica toda a árvore genealógica. Entenda.

No vídeo, Ariadne explica que o pai casou com uma mulher, a sua "sogra há muito tempo" e que dessa união nasceu a irmã. O casamento acabou não dando certo e os dois se separar.

Após a separação o pai casou com a sua mãe e ela nasceu, enquanto a ex-mulher do pai casou com outro homem e teve um filho. Hoje, Ariadne é casada com o filho da ex-mulher do pai.

Ou seja, Ariadne é irmã "por parte de pai" enquanto o marido é irmão por parte de mãe da irmã que têm em comum. "Assim sendo, a minha irmã é minha cunhada e a minha cunhada é minha irmã", contou a mulher.

"Não posso falar mal da minha sogra à minha irmã, porque ela é filha da minha sogra", revelou ainda Ariadne.

