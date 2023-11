Avião faz pouso de emergência em praia na Inglaterra

Um avião pousou, na quinta-feira, de emergência numa praia de Blackpool, em Inglaterra.

Os serviços de emergência foram chamados por volta das 17h45, tendo a aeronave aterrado em segurança, segundo a ITV News.

A Polícia de Lancashire revelou que ninguém ficou ferido.

Após ter aterrado, o avião foi içado por uma grua para o passeio e removido depois do local. O piloto terá sido forçado a fazer a manobra depois de uma falha no motor do avião.

O incidente vai ser agora investigado.

Light aircraft on night training suffered engine failure over #Blackpool this evening, two on board. Pilot expertly managed to land on the beach in the pitch dark. No casualties. pic.twitter.com/Oaop3FN2MY