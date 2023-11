Grupo de macacos mata menino de 10 anos na Índia

Um grupo de macacos violentos que aterroriza a pequena vila de Salki, na Índia, há cerca de um mês, voltou a atacar novamente, matando um menino de 10 anos.

De acordo com o New York Post, Dipak Thakor brincava com os amigos quando foi atacado.

A criança ainda foi rapidamente levada para o hospital, mas já não havia nada a fazer. O óbito foi declarado à chegada.

Os macacos responsáveis pelo ataque fugiram. Este é o terceiro ataque do grupo no espaço de uma semana.

Leia Também: Piloto de 21 anos deixa mensagem comovente aos pais antes de morrer