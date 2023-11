Doença respiratória misteriosa se espalha entre cães nos EUA

Laboratórios veterinários de vários estados norte-americanos estão investigando uma doença respiratória misteriosa que está afetando cães e que já causou a morte de alguns animais idosos.

Oregon, Colorado e New Hampshire são os três estados onde já foram registrados casos da doença, mas os especialistas acreditam que ela pode estar se espalhando por todo o país.

Os sintomas da doença nos cães incluem tosse, espirros, corrimento nasal ou ocular e letargia. Em alguns casos, a pneumonia pode progredir rapidamente, deixando os cães muito doentes em apenas 24 ou 36 horas.

Os especialistas ainda não sabem se a doença é causada por uma bactéria ou por um vírus, mas acreditam que seja mais provável que seja viral, já que os sintomas não respondem a antibióticos.

No estado de Oregon, já foram identificados mais de 200 casos desde agosto, segundo o Departamento de Agricultura estadual. O departamento está pedindo aos donos de animais de estimação que entrem em contato com um veterinário se seu cão apresentar sintomas da doença.

O departamento também está trabalhando com pesquisadores do Laboratório Nacional de Serviços Veterinários do Departamento de Agricultura dos EUA para identificar a causa da doença.

O diretor do Laboratório de Diagnóstico Veterinário da Universidade de Oregon alerta que os donos de animais de estimação devem garantir que seus pets estejam com as vacinas em dia, incluindo aquelas que protegem contra doenças respiratórias. "Não entrem em pânico", disse ele.

