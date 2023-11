EUA: Briga em quadra de escola acaba em esfaqueamento com um morto

Uma briga numa escola de ensino médio em Raleigh, no estado norte-americano da Carolina do Sul, acabou com um adolescente esfaqueando dois alunos nesta segunda-feira (23), matando um deles e obrigando a escola a entrar em modo de contenção.

O incidente ocorreu na Southeast Raleigh Magnet High School, na capital do estado, quando os jovens se desentenderam na quadra da escola. Desconhece-se se o adolescente agressor era aluno na instituição.

Ambas as vítimas foram levadas para uma unidade hospitalar e, segundo revelou a Associated Press, citando órgãos locais, um deles acabou morrendo. O segundo menor continua internado, mas fora de perigo.

O menor suspeito foi detido e as autoridades disponibilizaram psicólogos para apoiar os alunos durante a semana.

Logo após o ataque, a escola entrou em modo de contenção, fechando-se completamente, quando os pais puderam recolher as crianças e estas puderam sair normalmente do estabelecimento. Todas as atividades foram canceladas e a escola vai manter-se encerrada na terça-feira.