Barbeiro é preso vendendo drogas após entrada e saída de carecas do salão

Um barbeiro, de 55 anos, foi detido pela polícia em Gênova, Itália, pelo crime de tráfico de drogas. A investigação foi desencadeada após a constantes entradas e saídas de clientes carecas no estabelecimento.

Segundo o jornal La Vanguardia, as suspeitas começaram depois de vários clientes, carecas, serem vistos entrando e saindo do estabelecimento pouco tempo depois.

A polícia montou, por isso, uma operação especial e descobriu que, entre cortes de cabelo, o barbeiro vendia drogas aos clientes. Muitos deslocavam-se ao salão apenas com o objetivo de comprar o entorpecente.

A polícia realizou buscas na casa e na empresa do homem, tendo encontrado várias doses de haxixe. No entanto, foi no salão que foi descoberta a maior parte da droga. As autoridades encontraram no estabelecimento cocaína, quatro balanças de precisão e diverso material para embalar as substâncias.

Para além de vender droga, o barbeiro seria próximo de vários reclusos de uma prisão de Gênova, o que sugeriu a possibilidade de existir uma rede maior de tráfico de droga.

Leia Também: Corte de Haia ordena que Venezuela 'se abstenha' de disputa com a Guiana