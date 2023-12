EUA anunciam exercícios militares aéreos com Exército da Guiana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exército americano conduzirá exercícios militares aéreos com as Forças de Defesa da Guiana (GDF, na sigla em inglês) nesta quinta-feira (7), anunciou a embaixada dos Estados Unidos em Georgetown na mesma data. Segundo o texto, os exercícios são "operações de rotina" que buscam "aprimorar a parceria de segurança entre os EUA e a Guiana e fortalecer a cooperação regional".

O texto ainda afirma que a equipe do Exército americano responsável por conduzir os exercícios, o Comando Sul dos EUA, "continuará sua colaboração com as GDF nas áreas de preparação para desastres, segurança aérea e marítima e combate a organizações criminosas transnacionais". "Os EUA continuam a se comprometer em ser um parceiro de segurança confiável para a Guiana", completa.