Zelensky viaja para a Argentina para assistir à tomada de posse de Milei

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai viajar para a Argentina pela primeira vez enquanto líder da Ucrânia para participar na tomada de posse de Javier Milei, que acontece no próximo domingo, dia 10 de dezembro.

O presidente ucraniano irá ao país após meses de esforços para conseguir maior apoio da região para Kyiv por conta da invasão da Rússia em fevereiro de 2022, destaca o jornal La Nacion.

O jornal argentino revela ainda que Zelensky planeja esta viagem à América Latina - pela qual esperava um convite oficial - para se reunir com outros líderes que estarão presentes na celebração, entre os quais Luis Lacalle Pou (Uruguai), Santiago Peña (Paraguai), Daniel Noboa (Equador) e Gabriel Boric (Chile).

Depois da vitória de Milei nas eleições argentinas, os dois líderes chegaram a conversar por telefone.

Nessa ocasião, Zelensky convidou Milei "a visitar a Ucrânia e a enviar um forte sinal político", agradecendo-lhe pela "sua posição clara sem contrapesos entre o bem e o mal" no que diz respeito ao "apoio claro" ao seu país.

I just spoke with Argentina’s President-elect @JMilei to thank him for his clear stance. No balancing between good and evil. Just a clear support for Ukraine. This is well-noticed and appreciated by Ukrainians.



We discussed how we can develop relations between Ukraine and…