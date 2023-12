Trump vai a tribunal e comenta retrato: "Tenho de perder peso"

Um momento inusitado teria marcado o regresso do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump a um tribunal de Nova York, esta quinta-feira (7).

Trump assistiu ao julgamento por fraude contra a sua empresa familiar, que começou há dois meses, sendo esperado que o republicano preste declarações na próxima segunda-feira.

Aos jornalistas no local, disse que a situação se tratava de uma "caça às bruxas" e de uma "fraude", alegações que tem vindo a repetir ao longo do período em que enfrenta a justiça norte-americana.

No entanto, dentro do tribunal, de acordo com a Reuters, o ambiente é mais leve.

Segundo a agência de notícias, Trump, de 77 anos, observou um desenho que estava sendo feito dele, como já tem vindo a ser habitual, e disse para a artista, Isabelle Brourman, segundo o que esta contou: "Tenho de perder algum peso".

A Reuters relembra que o ex-presidente não é conhecido por ter um estilo de vida saudável, tendo mesmo um médico recomendando que ele perdesse sete quilogramas durante a sua presidência.

Num exame realizado em 2019, o seu peso era de cerca de 110 kg, o que o coloca numa situação de obesidade, embora o seu médico na altura, Sean Conley, tenha dito que, de um modo geral, este estava de boa saúde.

Nota: O desenho em questão não é o que ilustra esta peça.