Colombiano paga R$ 850 mil para crescer 15 centímetros

Um homem, de 29 anos, submeteu-se a uma cirurgia que custou 175 mil de dólares, cerca de 850 mil reais, para que as suas pernas ficassem com mais 15 centímetros.

De acordo com o New York Post, o colombiano quer ficar com 1,80 metros de altura.

"Não sou um anão, nem sou o mais alto", explicou Yeferson Cossio, num vídeo compartilhado no Instagram, onde soma 11 milhões de seguidores.

"Sim, as pernas são bonitas, mas eu as odeio. Estou consciente de algumas partes do meu corpo, e tenho algum dinheiro para as mudar", continuou, no vídeo compartilhado nas redes sociais.

A cirurgia em questão envolve quebrar ossos, inserir uma haste de metal e usar um aparelho externo para, de forma lenta, alongar a região.

"À medida que o espaço entre as extremidades do osso se abre, o corpo continua a produzir novo tecido no espaço até que o comprimento desejado do osso seja gerado", de acordo com o Hospital for Special Surgery, citado pela imprensa norte-americana.

Segundo a publicação, normalmente o esapaçamento é de um milímetro por dia - o que significa que significa que este processo de 'alongamento' durou seis meses, tendo o homem atingindo a altura de 1,80 metros.

Mas este processo não acaba por aqui, já que agora se segue a fisioterapia, de forma a que o paciente se possam habituar ao novo comprimento de pernas.

"Há dois anos, tive um problema com as minhas pernas de que não quero falar porque é muito pessoal. Mas uma das coisas que teve mais impacto em mim foi o alongamento das pernas", explicou Cossio.

O cirurgião de Cossio assegurou-lhe que este conseguiria regressar à sua vida normal, incluindo andar, fazer exercício e pular.