Tubarão ou crocodilo? Turista morre após ser atacado em praia no México

Um turista canadense, Joseph Bynens, de 76 anos, morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atacados por um animal enquanto nadavam na praia do hotel Club Med em Ixtapa, no estado mexicano de Guerrero.

O ataque ocorreu na manhã de quinta-feira (15). Segundo o Centro de Emergências local, o alerta foi dado às 9h locais (14h em Portugal Continental).

A vítima fatal foi Joseph Bynens, que teve a perna amputada na sequência da mordida do animal. Ele morreu no hospital devido aos ferimentos.

A outra vítima é a companheira de Joseph, que foi internada, mas está em estado estável.

O animal que atacou os turistas ainda não foi identificado. Biólogos marinhos acreditam que há uma alta probabilidade de se tratar de um crocodilo, embora ataques de tubarão também sejam comuns na região.

Em resposta ao ataque, as autoridades mexicanas lançaram uma operação com trabalhadores da Proteção Civil e do Secretariado da Marinha para localizar e capturar o animal responsável.



O ataque é o primeiro de grande repercussão em Ixtapa nos últimos anos. No entanto, há relatos de outros ataques de animais na região, incluindo tubarões e crocodilos.

