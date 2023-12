Jovem perde perna em ataque de tubarão e se filma sangrando: 'Me despedir'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O italiano Matteo Mariotti, 20, filmou a si mesmo sangrando após ser alvo de um ataque de tubarão na costa de Queesland, na Austrália, na última sexta-feira (8).

O italiano explicou que, inicialmente, sentiu uma forte dor na perna e, quando percebeu, estava sendo atacado. Em desespero, ele passa a filmar a si mesmo dentro da água para se "despedir" dos familiares, até ser socorrido pelo amigo e instrutor de mergulho Tommaso Agosti.

Em desespero, ele passa a filmar a si mesmo dentro da água para se "despedir" dos familiares. "Decidi gravar o vídeo alguns momentos depois da última mordida. Queria me despedir porque não pensei que conseguiria sobreviveria àquele monstro", disse o italiano em relato publicado em seu perfil no Instagram.

Mariotti teve uma das suas pernas destroçadas e os médicos precisaram amputá-la. Ele foi socorrido pelo amigo e instrutor de mergulho Tommaso Agosti e não corre risco de vida.

Natural de Parma, na Itália, o jovem estava na Austrália para trabalhar e estudar biologia. Após o ocorrido, ele deve retornar ao seu país de origem para dar continuidade ao tratamento. A espécie de tubarão que atacou o universitário não foi revelada.

