Israel desmantela estrutura de túneis do Hamas no norte de Gaza

O Exército israelense anunciou hoje o desmantelamento da estrutura de túneis do Hamas no norte da Faixa de Gaza, onde foram encontrados os corpos de cinco reféns, cuja morte já tinha sido confirmada.

"Nas últimas semanas, a 551ª Brigada da 162ª Divisão garantiu o controle da área do campo de Jabalia, um dos centros operacionais do Hamas na Faixa de Gaza", avançou um comunicado militar israelense.

As operações incluíram "batalhas ferozes" durante as quais "muitos terroristas foram mortos por soldados" e centenas de armas localizadas, disse o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

Os corpos encontrados correspondem aos de três soldados capturados em 7 de outubro, Ziv Dado, Ron Sherman e Nick Beiser, bem como dos civis Eden Zacharias e Elia Toledano.

"Como parte da operação, e seguindo informações avançadas dos Serviços Secretos (...), foi exposta uma rede de túneis estratégicos que serviam como quartel-general do Hamas no norte de Gaza", assinalou o Exército israelense.

A base subterrânea em Jabalia incluía dois níveis: o primeiro com cerca de dez metros de profundidade e o segundo com dezenas de metros de profundidade.

"A rede de túneis, com inúmeras rotas, foi utilizada para direcionar o combate e a movimentação de terroristas. Nas profundezas do quartel militar foram encontradas armas, infraestruturas para o fabrico de armas e esconderijos de emergência", acrescenta o comunicado militar.

Quanto à descoberta dos corpos dos sequestrados nos túneis, o Exército indicou que a informação já foi dada às famílias, a quem apresentaram condolências.

O mais recente conflito entre Israel e o Hamas foi desencadeado após um ataque sangrento e sem precedentes do movimento islamita palestino em território israelense em 07 de outubro.

