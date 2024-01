Casal americano esquece criança de 8 anos em ônibus em Roma

No último dia do ano, um casal americano com sete filhos, que passava férias em Roma, Itália, se esqueceu de uma criança de oito anos num ônibus.

Todos saíram do veículo, deixando para trás o menino. Quando percebeu o que havia passado, o pai teria entrado em pânico, como conta a rede de transportes italiana na sua página de Instagram.

"Pelas 9h do dia 31 de dezembro um turista norte-americano muito ofegante, que não sabe uma palavra de italiano, usa o tradutor automático do seu smartphone para avisar o motorista que um dos seus sete filhos, de apenas oito anos, ficou a bordo do veículo anterior, que faz a mesma viagem", lê-se na publicação.

O condutor alertou de imediato a central e a criança foi encontrada, "agachada junto aos bancos centrais do ônibus, assustado e desorientado, com a cabeça entre as pernas".

Nenhum dos outros passageiros deu conta. Para o acalmar, o motorista mostrou-lhe a foto do filho, também com oito anos.

Menino reencontra pai e dá 'high-five' ao motorista

Ao chegarem ao terminal de ônibus, o menino pode finalmente voltar a abraçar o pai. Aliviado mas sem saber se expressar em italiano, a criança deu um 'high-five' ao motorista que o encontrou.

A rede de transportes italiana elogiou a atitude do motorista, que "demonstrou profissionalismo e humanidade ao ajudar uma família em apuros".

