Pai desafia o filho em loja de brinquedos e leva 'invertida'; assista

Um vídeo compartilhado nas redes sociais está fazendo a alegria dos usuários, mostrando como as crianças, por mais novas que sejam, conseguem enganar os adultos.

As imagens mostram a conversa entre um pai e um filho em um supermercado, em uma região não identificada.

"Disse a ele que podia escolher um brinquedo que coubesse na mão dele", diz a legenda do vídeo.

Nesse momento, as imagens mostram uma criança pegando um brinquedo com as duas mãos - e a caixa do brinquedo é quase do tamanho dele. Diante da insistência de que é aquele objeto que ele quer, o pai desafia: "Não. Esse você consegue carregar, mas eu disse que era um que coubesse na sua mão. Você consegue segurá-lo com uma mão?"

A criança volta a colocar a caixa na prateleira e, num momento de "Super-Homem", consegue transportá-la só com uma mão.

O vídeo, que já virou viral, já teve pelo menos 11 milhões de visualizações.

Na rede social X (antigo Twitter), os usuários comentaram: "Ele disse 'problema resolvido'. E agora?" "Eu teria trazido o brinquedo antes deste momento adorável", escreveu outro.

"Ele está muito comprometido com o brinquedo. Quer muito", também se lê.

"O pai aprendeu uma lição importante hoje. Anota no cartão", brinca outro usuário.

Veja o momento na galeria acima.

