Pais transformam cinzas da filha em pedras para carregá-la

Kaylee e Jake Massey, um casal do Idaho, nos Estados Unidos, perderam a filha Poppy em abril de 2023, aos 9 meses de idade, devido a uma doença genética rara.

Depois da morte da filha, os pais decidiram que queriam guardar as suas cinzas junto a si, para a manter sempre presente nas suas vidas. No entanto, com outras crianças a correr pela casa, eles não queriam correr o risco de as cinzas serem derrubadas e espalhadas.

Foi então que eles descobriram uma empresa que transformava cinzas em pedras. O casal ficou encantado com a ideia, pois achava que seria uma forma de manter Poppy sempre perto deles, mas de uma forma segura.

"Quando perdes alguém, todas as opções são más", disse Kaylee Massey em um vídeo no TikTok. "Mas, para nós, esta parecia ser a menos má de todas. Parece que mantemos a capacidade de a abraçar um pouco e de a manter conosco, e se quisermos espalhar as suas cinzas algures mais tarde na vida, ainda o podemos fazer."

As pedras que o casal recebeu são pequenas e arredondadas, com a cor rosa, que era a preferida de Poppy. Eles as colocaram em um pequeno vaso, que fica em um lugar especial da casa.

A história do casal Massey comoveu milhares de pessoas nas redes sociais. Muitos internautas elogiaram a criatividade e a sensibilidade do casal em encontrar uma forma de lidar com a dor da perda da filha.

"Que experiência emocional poder 'segurar' a Poppy numa nova forma", escreveu um internauta. "As pedras são lindas."

