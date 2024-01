Meio milhão de camas recolhidas nos EUA: frágeis e podem causar acidentes

Mais de meio milhão de camas vendidas nos Estados Unidos estão sendo recolhidas por serem perigosas. As camas podem quebrar ou cair durante o uso, o que já resultou em dezenas de feridos.

Segundo a Associated Press, as camas afetadas foram vendidas por diferentes varejistas, incluindo a Walmart e a Wayfair. Elas são fabricadas pela Home Design, Inc., uma empresa de móveis com sede no estado de Indiana.

A empresa disse ter recebido 128 relatos de camas que se quebraram, desmoronaram ou caíram durante o uso. Até o momento, 36 pessoas ficaram feridas.

A Home Design e a Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo dos EUA estão pedindo aos consumidores que possuem as camas afetadas que parem de usá-las imediatamente. As empresas também estão oferecendo a substituição gratuita das ripas e de outras peças.

Para saber se sua cama está afetada, os consumidores devem consultar a lista de modelos recolhidos, que está disponível nos avisos emitidos pelas empresas. As camas recolhidas foram fabricadas na Malásia e foram vendidas entre julho de 2018 e novembro de 2023.

