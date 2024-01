Os rostos dos soldados mortos no pior dia de guerra no Oriente Médio

Vinte e um soldados foram mortos no centro da Faixa de Gaza nesta segunda-feira, marcando o ataque mais letal contra soldados israelenses durante a guerra de três meses com o grupo islamita palestino Hamas.

Após o ataque, os principais representantes do país reagiram, lamentando a morte dos soldados. O presidente de Israel, Isaac Herzog, expressou sua tristeza em uma publicação no Twitter, descrevendo a situação como "uma manhã insuportavelmente difícil". O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que foi "um dos dias mais difíceis desde o início da guerra", mas ressaltou a determinação em continuar lutando até a vitória absoluta em nome dos heróis e da segurança do país.

Através das redes sociais, têm sido reveladas as identidades das vítimas, como Risal Ahmed Abu Latif, de 26 anos, e Cedric Green, de 23 anos, um filipino que se mudou ainda em pequeno com a mãe para Tel Aviv.

Os soldados foram mortos enquanto preparavam explosivos para demolir dois edifícios na segunda-feira, quando um militante usou um lançador de granadas contra um tanque próximo, provocando o rebentamento prematuro dos explosivos, causando o desmoronamento dos edifícios com os soldados no interior.

17 out of the last 21 soldiers were announced killed in the central Gaza Strip pic.twitter.com/cnhHjOjhwx