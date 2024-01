Homem atira em jovem por engano e é acusado de homicídio

Um homem está sendo acusado de homicídio depois de atirar em uma jovem que estava em um carro que passou, por engano, na entrada da sua casa, segundo a Sky News.

Kaylin Gillis foi baleada no pescoço em abril do ano passado, quando estava indo a uma festa com amigos e eles estacionaram no lugar errado. O condutor do carro entrou na propriedade do homem, mas percebeu o erro e tentou sair do local. Foi quando já estava saindo que o homem saiu de casa e começou a atirar.

O segundo tiro atingiu Kaylin, que estava no banco do passageiro do carro que era dirigido pelo namorado dela.

Em sua defesa, o homem alegou que achou que sua casa estava prestes a ser assaltada e que fez o primeiro tiro para assustar os supostos assaltantes. O segundo tiro foi acidental, alegou, dizendo que atirou acidentalmente depois de tropeçar.

Monahan, de 66 anos, foi acusado nesta terça-feira de homicídio em segundo grau, perigo imprudente e adulteração de provas físicas.

A família de Kaylin está pedindo justiça. "Ela era uma pessoa maravilhosa e não merecia morrer dessa maneira", disse o pai dela, John Gillis.

O caso está sendo investigado pela polícia de Nova Jersey.

