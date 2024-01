Homem morre após paraquedas falhar ao saltar de edifício na Tailândia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O britânico Nathy Odinson, 33, morreu após seu paraquedas falhar ao saltar de uma torre de apartamentos na Tailândia.

Odinson subiu no telhado de um edifício de 29 andares, em Pattaya, na noite de sábado (27), para realizar um salto de base jumping, uma modalidade esportiva na qual o praticante salta de locais inusitados como penhascos, prédios e pontes.

Ele conseguiu acesso ao telhado do edifício graças à intervenção de alguns amigos. Um deles estava com Odinson e acabou gravando o acidente que culminou com a sua morte. O vídeo chegou a ser compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens é possível vê-lo apontando para a câmera, equipado com um capacete que possui uma câmera acoplada, que inspeciona antes de pular. Imagens da cena publicadas pela mídia tailandesa mostram equipes de emergência na rua, logo após o salto, rodeando o paraquedas azul caído na calçada.

Além de praticante de base jumping, Odinson era paraquedista e postava imagens de suas façanhas nas redes sociais. A página do Facebook conta com 10 mil seguidores.

Segundo as autoridades, o paraquedas utilizado não abriu após ele saltar do alto do prédio e ele sofreu uma queda livre até bater violentamente contra o solo. O amigo chegou a ser interrogado por policiais, informou o jornal tailandês The Nation.

O paraquedas que ele usou para pular deu problema e não abriu como esperado. Os policiais forenses estão investigando o caso mais detalhadamente e examinando o equipamento usado por Odinson.Kamolporn Nadee, vice-inspetor de investigações da delegacia do distrito de Bang Lamung