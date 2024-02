Grupos terroristas mais perigosos (e mortíferos) do mundo

Em 2023, houve um aumento dramático nas tensões entre os EUA e o Oriente Médio. A escalada do 7 de outubro no conflito entre Israel e a Palestina levou Israel e os seus aliados a iniciarem um ataque implacável a Gaza, enquanto os parceiros da Palestina na região também aumentaram as suas atividades. Enquanto Israel iniciou guerra contra o Hamas, outros grupos armados no Oriente Médio, como a milícia Houthi no Iêmen e o Hezbollah no Líbano, intensificaram os seus ataques contra alvos israelitas e norte-americanos.

Acredita-se que muitos destes grupos sejam patrocinados pelo Irã, formando uma aliança conhecida como Eixo da Resistência. Apesar das suas diferenças em ideologias, estão unidos pelo apoio do Irã e pela oposição a Israel e aos EUA.

Por outro lado, o Estado Islâmico parece ter reduzido os seus ataques em 2023. O grupo reivindicou um total de 141 ataques em 2023, em comparação com 401 no ano anterior. A Al-Qaeda também esteve relativamente "calma" em comparação com anos anteriores, em parte devido às medidas antiterroristas, bem como à pressão de grupos oponentes na região.

As estatísticas mais atualizadas sobre as tendências do terrorismo surgirão com o próximo Índice Global de Terrorismo, que é publicado por volta de março de cada ano. A pesquisa anual fornece um resumo abrangente das principais tendências e padrões globais do terrorismo na última década. Produzido pelo Institute for Economics & Peace, o relatório considera não apenas as mortes, mas também os incidentes, os reféns e os feridos causados pelo terrorismo. Também nomeia os quatro principais grupos terroristas mais mortíferos que operam em todo o mundo.

