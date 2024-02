Helicóptero russo cai em lago e mata três pessoas

Um helicóptero Mi-8 do Ministério das Emergências da Rússia caiu em um lago na região norte do país, na Carélia, matando todos os três tripulantes a bordo, revelaram as autoridades nesta segunda-feira (5 de fevereiro).

O helicóptero estava em um voo de treinamento e era pilotado por uma tripulação experiente, com milhares de horas de voo. Desapareceu do radar na noite de domingo (4 de fevereiro) e seus destroços foram encontrados a 11 quilômetros da margem do Lago Onega, o segundo maior lago da Europa, a uma profundidade de 50 metros.

Um grupo de mergulhadores e um veículo subaquático controlado remotamente foram mobilizados para auxiliar nas buscas e na investigação do acidente. A causa da queda ainda está sendo investigada.

Os três tripulantes a bordo do helicóptero morreram no acidente. O governador regional Artur Parfenchikov confirmou as mortes e prestou condolências às famílias das vítimas.

A região da Carélia está localizada no noroeste da Rússia, entre os mares Branco e Báltico. O acidente aconteceu na República Russa da Carélia, que faz parte da região da Carélia.

A Tass, agência de notícias estatal da Rússia, divulgou a informação sobre o acidente. O Ministério das Emergências da Rússia ainda não divulgou mais detalhes sobre o caso.

Este é um acidente grave que envolve uma aeronave do governo russo. As autoridades estão investigando a causa da queda e prestando apoio às famílias das vítimas.

