Pelo menos seis soldados mortos em ataque a base militar dos EUA na Síria

Nesta segunda-feira, pelo menos seis militares liderados por curdos sírios perderam a vida em um ataque de drones à maior base militar dos Estados Unidos na Síria. As Forças Democráticas Sírias (SDF) relataram que sua base foi atingida nas primeiras horas do dia, acusando as milícias apoiadas pelo Irã de lançarem os drones a partir de uma área controlada pelas tropas sírias.

Segundo informações da BBC, não há relatos de vítimas entre os militares dos EUA, que mantêm cerca de 800 soldados na Síria para combater o Estado Islâmico. Este é o segundo incidente neste fim de semana, após os EUA atacarem grupos apoiados pelo Irã e pelo Iraque na Síria, em resposta a um ataque fatal de drones a uma base militar na Jordânia.

Lembrando que em 28 de janeiro, três militares norte-americanos foram mortos e "muitos" ficaram feridos em um ataque de drones na Jordânia, marcando as primeiras vítimas fatais dos Estados Unidos em meses de ataques contra forças norte-americanas no Oriente Médio por milícias apoiadas pelo Irã. Na ocasião, o presidente norte-americano afirmou que responsabilizaria todos os envolvidos no momento e da maneira escolhida.

