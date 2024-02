Ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu, esta terça-feira (6), num acidente de helicóptero, segundo revelou a imprensa chilena.

De acordo com o jornal El Tipografo, o acidente aconteceu em Lago Ranco, na região de Los Ríos, no centro do país.

A mesma fonte destacou que o acidente provocou ainda três feridos.

Piñera foi presidente do Chile durante dois períodos, tendo o primeiro sido entre 2010 e 2014 e o segundo entre 2018 e 2022, quando foi sucedido pelo atual presidente Gabriel Boric.