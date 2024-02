Dois adolescentes matam a mãe adotiva; colegas "totalmente chocados"

Dois adolescentes, de 13 e 15 anos, protagonizaram um caso chocante em Castro Urdiales, na Espanha, ao confessarem à avó materna terem assassinado a mãe adotiva, Silvia López Gayubas, na noite de quarta-feira. O incidente começou com uma chamada à avó, por volta das 21h00 (18h no horário de Brasília), onde alegaram ter sido raptados, mas posteriormente revelaram a terrível verdade.

Silvia, de 48 anos, foi encontrada sem vida no interior do veículo da família, na garagem da residência, apresentando ferimentos de faca no pescoço. Após consumar o crime, os adolescentes colocaram um saco de lixo na cabeça da vítima e empreenderam fuga, sendo mais tarde localizados num parque da cidade.

Os jovens foram detidos pela Guardia Civil durante a madrugada, e desde então, mantêm-se em silêncio acerca dos eventos que levaram à morte da mãe. O irmão mais velho, de 15 anos, considerado imputável perante a Lei do Menor espanhola, encontra-se sob custódia, enquanto o mais novo, de 13 anos, foi encaminhado para um centro de proteção de menores.

O motivo por trás do assassinato ainda não foi esclarecido, e as autoridades estão realizando uma investigação aprofundada para entender os fatores que levaram os jovens a cometerem o crime. De acordo com Eugenia Gómez de Diego, delegada do governo da Cantábria, o irmão mais velho é um aluno brilhante e será submetido a um exame psicossocial antes de ser questionado pelos procuradores espanhóis. "Os jovens envolvidos, independentemente dos seus atos, precisarão de apoio e orientação para enfrentar as consequências dos seus atos", frisou a responsável.

Já uma responsável do colégio onde estudavam, Julia Roces, indicou que as crianças demonstravam bom comportamento. "São dois meninos bem comportados, não eram problemáticos, estudavam bem e nunca apresentaram conflito". A mulher acrescenta que, da parte da instituição de ensino, todos "estão totalmente chocados" e foram disponibilizados psicólogos "para poder enfrentar o sucedido, inclusive entre os próprios colegas"

