Motorista alerta a polícia para dizer que... está muito embriagado

Um motorista embriagado fez a coisa certa depois de ter feito a coisa errada. A polícia de North Yorkshire, na Inglaterra, relatou a história após ter recebido uma chamada muito invulgar.

Os serviços de emergência receberam uma chamada pouco antes das 12h00 (hora local) de segunda-feira, 12 de fevereiro. Do outro lado da linha um homem informava que estava conduzindo embriagado e disse que "não sabia o que estava fazendo", revelou a polícia em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Bem, não é todos os dias que isto acontece... um suspeito de conduzir alcoolizado entregar-se à polícia", escreveu a autoridade na nota.

