Mulher faz 'festa do divórcio' de R$ 1,3 milhões com dinheiro do ex

Uma mulher britânica fez uma luxuosa 'festa do divórcio', em Málaga, na Espanha, com o dinheiro do ex-marido.

Segundo o jornal Metro, a recém-divorciada convidou 20 amigas para desfrutarem da festa, a que chamou 'Assassinato mistério', e que contou com um espetáculo de tango, sessão de fotos e diversas iguarias, entre as quais um bolo que custou 20 mil euros (cerca de 110 mil reais) e que foi partido com um machado Louis Vuitton.

No final da noite, depois de um jantar de luxo, todas as participantes ganharam como brinde uma bolsa com artigos no valor de 10 mil euros cada (54 mil reais).

Apesar da identidade da mulher que organizou a festa permaneça desconhecida, sabe-se que a cerimônia custou 250 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhões) e que o dinheiro era do "primeiro pagamento de pensão alimentícia" do ex-marido.

O extravagante evento foi organizado pela DM Promotions, que dizem já ter trabalhado para Rita Ora e Rihanna.

Entretanto, a responsável pela confeção do bolo, Debbie Wingham, também compartilhou no Instagram algumas imagens da festa.