Quem é Yulia Navalnaya, o novo rosto da oposição russa?

Yulia Navalnaya, nascida em 24 de julho de 1976, em Moscou, Rússia, teve um encontro decisivo aos 22 anos ao conhecer Alexei Navalny durante férias na Turquia, resultando em seu casamento em 2000. Durante essa união, Navalny emergiu como um dos principais opositores do Kremlin, e Yulia passou a ser conhecida como a "primeira-dama da oposição". Agora, com a trágica morte do marido, ela promete dar continuidade ao seu trabalho e é considerada a nova adversária de Vladimir Putin.

"Ao matar Alexei, Putin tirou metade de mim. Metade do meu coração e metade da minha alma. No entanto, há outra metade que me diz que não posso desistir. Continuarei o trabalho de Alexei Navalny, lutarei pelo nosso país", afirmou Yulia em um vídeo divulgado três dias após a morte do marido.

"Com esse ato, [Putin] tentou matar nossa esperança, nossa liberdade, nosso futuro", acrescentou, convocando os russos a se unirem a ela. "Não é vergonhoso fazer pouco; é vergonhoso não fazer nada, é vergonhoso nos deixarmos intimidar".

A viúva de Navalny instigou a união de todos para confrontar Putin, assim como "seus amigos, os criminosos protegidos, os cortesãos e os assassinos que querem paralisar" a Rússia.

Anteriormente, poucas horas após o anúncio da morte de Navalny, Yulia subiu ao palco da Conferência de Segurança de Munique, prometendo que Putin e "todos os que o cercam" serão "responsabilizados por tudo o que fizeram" ao país e à sua família.

Economista de formação, Yulia Navalnaya foi afiliada ao partido liberal Yabloko com o marido até 2011, afastando-se da política desde então, concentrando-se no apoio à família, principalmente aos filhos de 23 e 16 anos.

Yulia esteve presente em diversos protestos liderados pelo marido e chegou a ser detida em várias ocasiões. À medida que a popularidade de Navalny crescia, ganhava a reputação de "primeira-dama da oposição", conforme destacado pelo jornal Politico.

Em uma entrevista à Harper’s Bazaar em 2021, Yulia afirmou que "ser esposa de um político é muito mais interessante", ressaltando que, apesar de compartilhar as opiniões políticas do marido, seu "papel" era cuidar da família.

Quando Alexei Navalny foi envenenado com Novichok em agosto de 2020, Yulia teve um papel crucial na transferência dele da Sibéria para a Alemanha para tratamento.

Ambos retornaram à Rússia em janeiro de 2021, o que resultou na detenção do opositor, acusado de fraude. Atualmente, Yulia reside com os filhos fora da Rússia, e não está claro se ela retornará ao país.

Vale ressaltar que, segundo os serviços prisionais na região ártica de Yamal-Nenets, onde Navalny cumpria pena, "em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário n.º 3, o prisioneiro Navalny A.A. sentiu-se mal depois de uma caminhada", e as causas da morte estão sendo investigadas. Enfrentando acusações de envenenamento, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou categoricamente, considerando as alegações como "absolutamente infundadas e grosseiras contra o chefe de Estado da Rússia".

Leia Também: Viúva diz que vai continuar luta de Navalni contra Putin