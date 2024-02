Menina morre após ficar soterrada enquanto escavava buraco na praia

Uma criança, aproximadamente com sete anos de idade, perdeu a vida após ficar soterrada em um buraco que ela mesma estava escavando na praia de Lauderdale-by-the-Sea, no sudeste da Flórida, EUA. Um menino da mesma idade encontra-se em estado crítico.

O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira, quando as duas crianças caíram no buraco e ficaram soterradas. De acordo com o NY Post, a força da areia resultou no completo soterramento da menina, enquanto o menino ficou retido até o pescoço.

Os bombeiros precisaram utilizar tábuas para evitar que a areia continuasse desmoronando enquanto realizavam operações de resgate urgentes.

Ambas as crianças foram levadas ao hospital, onde foi confirmado o falecimento da menina. O outro envolvido permanece internado em estado considerado grave. As autoridades classificaram o ocorrido como um "trágico incidente".