Índia proíbe venda de algodão doce por possuir substância cancerígena

Alguns estados da Índia estão proibindo a venda de algodão doce. O motivo? Um estudo concluiu que o produto possui uma substância cancerígena, a Rodamina-B.

No início deste mês, o território da união de Puducherry proibiu a venda do doce, enquanto outros estados começaram a testar amostras do mesmo.

Na semana passada, foi a vez do estado de Tamil Nadu implementar a mesma proibição.

Rodamina-B é um composto químico orgânico e um corante. Este é suspeito de ser cancerígeno e, portanto, produtos que o contenham devem ter um aviso na sua embalagem.

No país, note-se, muitos dos algodões doces vendidos na rua são fruto de fabricação caseira, sendo impossível controlar a sua segurança.