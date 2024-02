Kim Jon-Un 'esconde' filho por ser " muito magro e pálido"

Um ex-espião alega que o líder da Coreia do Norte possui um filho que ele prefere manter longe dos holofotes, exclusivamente porque o jovem é considerado "muito magro e pálido". Estas características não coincidiriam com o perfil típico de um norte-coreano, na opinião do pai.

Choe Su-yong, um ex-espião dos Serviços de Inteligência Nacionais da Coreia do Sul, fez essa revelação. De acordo com informações recolhidas por esse especialista e citadas pelo Daily Mail, Kim Jong-un teria hesitado em apresentar seu filho publicamente devido à sua aparência considerada "não atraente".

Vale ressaltar que, para os norte-coreanos, é motivo de orgulho e quase uma obrigação apresentar semelhanças com Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte.

O atual líder norte-coreano já foi acusado de, por vezes, aproveitar as semelhanças com seu avô para reforçar sua legitimidade.

Por outro lado, sua filha Kim Ju-ae, que apareceu em público pela primeira vez em 2022, apresenta as características consideradas mais aceitáveis - uma figura um pouco mais robusta, que provavelmente enche de orgulho seu pai.

Detalhes sobre a vida privada do líder norte-coreano são praticamente desconhecidos. No ano passado, foi confirmado que Kim Jong-un tem três filhos, sendo o mais velho um rapaz, nascidos em 2010, 2013 e 2017.

Leia Também: Regime talibã executa publicamente 2 homens perante milhares de pessoas