Estados Unidos detectam pequeno balão a oeste do país

Os pilotos enviados pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, na sigla em inglês) determinaram que o balão "não era manobrável" e não representa uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, disse o porta-voz John Cornelio.

O balão permanece no ar, a uma altitude variável entre 13.100 e 13.700 metros, sob observação atenta do NORAD e da Administração Federal de Aviação norte-americana, acrescentou Cornelio.

O NORAD, um comando militar conjunto encarregado de defender o espaço aéreo dos EUA e do Canadá, não disse de onde veio o balão ou por que está sobrevoando os estados do Utah e do Colorado, mas garantiu que não foi enviado por um país estrangeiro.

A preocupação com relatos de balões sobrevoando os Estados Unidos aumentou desde janeiro de 2023, quando um balão chinês foi avistado e mais tarde derrubado pelos militares norte-americanos.

O Pentágon acusou a China de enviar balões espiões como parte de um programa de vigilância global conduzido há "vários anos", uma acusação negada por Pequim, que alegou tratar-se de um balão meteorológico que se tinha acidentalmente desviado da rota.

O Governo do Presidente Joe Biden disse que o balão chinês estava equipado com tecnologia avançada de recolha de informações.

O incidente causou tensões entre os dois países e levou ao cancelamento de uma viagem do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China.

Balões ligados ao Exército de Libertação Popular -- o braço militar do Partido Comunista Chinês -- foram detectados em cinco continentes.

No mês passado, o Ministério da Defesa de Taiwan detectou quatro balões chineses, incluindo três voando perto de uma importante base da força aérea da ilha.

Leia Também: Principal prisão de segurança máxima dos EUA tem 23 horas de solitária e nunca teve fuga