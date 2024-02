Homem é detido após assassinar três mulheres num bordel em Viena

Um homem, de 27 anos, foi detido em Viena, Áustria, depois de três mulheres terem sido assassinadas num bordel.

De acordo com a Sky News, que cita a polícia, o alerta foi dado à polícia por uma mulher, na sexta-feira (23) à noite, depois de encontrar vestígios de sangue no edifício, localizado junto ao rio Danúbio.

O porta-voz da polícia Philipp Hasslinger disse que as mulheres foram encontradas com "cortes e feridas de faca".

A polícia acabou por deter um homem, requerente de asilo, proveniente do Afeganistão, nas imediações do local, com uma faca, que se acredita que teria sido usada nos ataques.

A polícia encontrou uma quarta mulher no interior do bordel, que está sendo interrogada pelos agentes na qualidade de testemunha, escreve ainda a Sky News.

O suspeito será interrogado pela polícia ainda este sábado.

