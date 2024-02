Pelo menos 10 mortos em acidente rodoviário no México

Pelo menos 10 pessoas morreram, no sábado (25), devido a um acidente entre um trator-reboque e uma van que transportava passageiros no estado de San Luis Potosí, no México.

Segundo a Secretaria de Segurança e Proteção ao Cidadão, entre as vítimas mortais estão cinco mulheres, um homem e quatro menores de idade, reportou a Associated Press (AP).

Há ainda vários feridos, em número que não foi possível determinar, de acordo com a secretaria AP.

Foram todos encaminhados para unidades hospitalares para receber tratamento.

As causas do acidente estão agora sob investigação para apurar os fatos.

